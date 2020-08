Scivolone in Rai: “Gerusalemme capitale d’Israele”. Flavio Insinna dovrà scusarsi (Di giovedì 6 agosto 2020) Gerusalemme non è la capitale di Israele, Scivolone delle Rai, precisamente dell’Eredità. Incidente diplomatico. Due associazioni filo-palestinesi hanno costretto la Rai a una storica rettifica. Il Tribunale di Roma ha infatti ordinato ai vertici di Viale Mazzini a rettificare la risposta data durante una puntata del popolare programma preserale di Flavio Insinna. In una delle puntate di fine maggio alla domanda su quale fosse la capitale di Israele, la concorrente aveva risposto “Tel Aviv”. Flavio Insinna l’aveva corretta, sostenendo che la risposta giusta fosse Gerusalemme. Rai, la concorrente dà la risposta giusta, Insinna la corregge Topiaca. Il tribunale ha ribaltato tutto, ... Leggi su secoloditalia

A Ida non sarebbe mai successo. Sarà stata la complicità delle date o la gravità dell’incidente, ma alla Camera, in un capannello di giornalisti Rai e non, si diceva proprio questo. E chiaramente il r ...

