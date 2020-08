Roma, doppia beffa: eliminazione e rosso a Mancini (Di giovedì 6 agosto 2020) Gianluca Mancini è stato espulso nel finale di gara contro il Siviglia: salterà il primo match dell’Europa League 2020/21 Oltre il danno la beffa per la Roma. La squadra di Paulo Fonseca non avrà a disposizione Gianluca Mancini per la prima gara della fase a gironi dell’Europa League 2020/21. Il difensore giallorosso è stato espulso nel finale di gara contro il Siviglia dopo un consulto dell’arbitro con il VAR e sarà squalificato per un turno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

