Rischio crolli per scioglimento ghiacciaio, evacuata la Val Ferret (Di giovedì 6 agosto 2020) Il sindaco di Courmayer, Stefano Miserocchi, ha disposto l'evacuazione di una trentina di abitazioni che si trovano nella parte bassa della Val Ferret, a causa di una nuova allerta scattata per il ... Leggi su globalist

