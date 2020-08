Parco Verde, pusher prova a scappare dai carabinieri ma resta bloccato in ascensore (Di giovedì 6 agosto 2020) A Caivano, nel Parco Verde, i militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio un 42enne di Caivano già noto alle ... Leggi su napolitoday

varesenews : Busto Arsizio sempre più verde: al via i lavori per realizzare il “parco del fu - giacomocatania5 : RT @severino_nappi: Anche le famiglie del Parco Verde di Caivano hanno diritto a vivere dignitosamente. Hanno diritto a servizi sociali, a… - federica_nasi : RT @severino_nappi: Anche le famiglie del Parco Verde di Caivano hanno diritto a vivere dignitosamente. Hanno diritto a servizi sociali, a… - lorisorzini : RT @severino_nappi: Anche le famiglie del Parco Verde di Caivano hanno diritto a vivere dignitosamente. Hanno diritto a servizi sociali, a… - _Azzurra_87 : RT @severino_nappi: Anche le famiglie del Parco Verde di Caivano hanno diritto a vivere dignitosamente. Hanno diritto a servizi sociali, a… -

Ultime Notizie dalla rete : Parco Verde

NapoliToday

Adriano Celentano è un personaggio molto amato a tuttotondo, non solo quindi come apprezzatissimo cantante e interprete, oltre che in certi casi autore di alcuni brani, ma anche in qualità di attore e ...L’emergenza Covid 19 sta portando a ripensare gli spazi di vita e di lavoro, in modo probabilmente strutturale anche dopo l’attenuarsi dell’allarme per la pandemia. Un esempio di come gestire la situa ...