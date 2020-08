Mario Sconcerti: “Inter non protetta? Le è stato assegnato uno scudetto quando era terza” (Di giovedì 6 agosto 2020) Il noto giornalista Mario Sconcerti in un editoriale a sua firma si è scagliato contro l‘Inter dopo le parole di Antonio Conte e Beppe Bergomi che hanno parlato di una “mancata protezione” nei confronti del club nerazzurro, ricordando come questo club vinse uno scudetto arrivando terzo in campionato: “Viene fuori ora che l’Inter non si sentirebbe protetta. Ma contro chi? Se lo dicono gente come Conte e come Bergomi (nel prepartita) vuol dire che davvero c’è differenza di trattamento a favore delle grandi squadre. Conte sarebbe poi un testimone diretto di questi privilegi con il suo infinito passato juventino. Se avesse ragione lui vorrebbe dire che siamo sempre stati tutti in mano a un calcio irregolare. Non sono previsti privilegi nello sport. Sono sospettabili, ma non ... Leggi su sportface

