Maker Faire Rome apre la call: candidature entro il 15 ottobre (Di giovedì 6 agosto 2020) ROMA- Anche in un anno particolarmente complesso come quello che stiamo vivendo, non mancherà l’appuntamento con ‘Maker Faire Rome 2020 – The European Edition’ (https://makerfairerome.eu/it). La kermesse – promossa dalla Camera di Commercio di Roma e organizzata dalla sua azienda speciale Innova Camera – si terrà dal 10 al 13 dicembre e oltre a essere ormai la più grande al mondo dopo quella statunitense come numeri e pubblico, affronta tutte le componenti chiave dell’innovazione: dalla manifattura digitale all’Internet of Things, dalla robotica all’intelligenza artificiale, dall’economia circolare all’agritech, favorendo lo sviluppo della cultura dell’innovazione nel tessuto imprenditoriale e l’avvicinamento dei giovani agli scenari lavorativi di domani. Maker Faire Rome è, dunque, impegnata nella progettazione di un evento che non vuole semplicemente traslare in digitale la manifestazione fisica, ma mantenere lo slancio degli attori coinvolti e soddisfare le aspettative dei visitatori. Quest’anno la manifestazione avrà, dunque, un format ibrido, al tempo stesso digitale e fisico (come e dove sarà possibile in base alle disposizioni sull’emergenza sanitaria).APERTA LA CALL FOR MAKERS 2020 Leggi su dire

