Love in the Time of Corona è la prima serie sulla quarantena (e girata in quarantena) (Di giovedì 6 agosto 2020) https://www.youtube.com/watch?v=eSDiZyNu6Ok Debutta a fine agosto negli Stati Uniti la prima serie girata durante la quarantena imposta dal Coronavirus e pure ambientata nei mesi del lockdown. S’intitola Love in the Time of Corona, una chiara allusione a L’amore ai tempi del colera di Gabriel García Marquez, e si sviluppa in quattro episodi seppur viene trasmessa come un evento speciale. Realizzata interamente da remoto, il risultato finale sembra esattamente quello di una serie prodotta in contesti più tradizionali: almeno questo si evince dal trailer ufficiale diffuso nelle scorse ore. Le puntate raccontano le storie di diverse persone che scorrono parallele, ognuna ... Leggi su wired

acmilan : The love for these colours has no age ??? ?? - RDS_official : ????Tra le #RDSnovita della settimana c'è anche @iamlp con 'The One That You Love'. La potete ascoltare su ??… - elysiante : RT @wizardsith: non ci devono essere love interest nella serie, l'unico love interest che ho accettato e solo accetterò sarà sempre e solo… - share_the_love_ : RT @serenitymess: POSSIAMO CONCORDARE CHE QUESTI SALATINI A MO DI PRETZEL SONO TRA LE COSE MIGLIORI DEL MONDO???? ???????? - roxygabriela9 : RT @btshouse_ita: ??A seguito dell'annuncio di 'The Notes 2', abbiamo deciso di tradurre per voi le notes dai vecchi album in modo da darvi… -

Ultime Notizie dalla rete : Love the v Recensioni | Dischi | Tim Burgess - I LOVE THE NEW SKY su Rockol.it Rockol.it "Un bacio e molto altro", Gabriel Garko e il messaggio per l'amante (ex?)

Gabriel Garko e le pene d'amore sui social. O almeno così pare. Nella serata di ieri l'attore torinese ha pubblicato una raffica di Instagram Stories in cui dedica una sfilza di canzoni struggenti ad ...

Andrea Iannone–Cristina Buccino, per il pilota Aprilia un'altra love story al capolinea?

Andrea Iannone e Cristina Buccino, quella che fino a pochi giorni fa era una delle tante fiamme del pilota MotoGP sembra già destinata a spegnersi. Secondo i giornali di gossip, il loro amore sarebbe ...

Gabriel Garko e le pene d'amore sui social. O almeno così pare. Nella serata di ieri l'attore torinese ha pubblicato una raffica di Instagram Stories in cui dedica una sfilza di canzoni struggenti ad ...Andrea Iannone e Cristina Buccino, quella che fino a pochi giorni fa era una delle tante fiamme del pilota MotoGP sembra già destinata a spegnersi. Secondo i giornali di gossip, il loro amore sarebbe ...