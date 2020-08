Il raffreddore potrebbe difenderci dal nuovo coronavirus (Di giovedì 6 agosto 2020) (foto: Getty Images)Se si è già stati infettati dai coronavirus del comune raffreddore, le probabilità di sviluppare una grave infezione da Covid-19 potrebbero essere più basse. Il motivo è che questi virus insegnano al nostro sistema immunitario a riconoscere il nuovo coronavirus. È questa l’ipotesi, ancora tutta da validare, di un team di ricercatori de La Jolla Institute for Immunology, secondo cui la possibilità di ammalarsi di Covid-19, o meglio di contrarre l’infezione in forma più lieve, potrebbe dipendere in parte da come l’organismo ha reagito in precedenza ai coronavirus del raffreddore. Il loro studio è stato appena pubblicato su Science. Il Sars-Cov-2, ... Leggi su wired

