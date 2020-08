«Hiroshima», «Pikadon» e l’inferno dell’atomica (Di venerdì 7 agosto 2020) Nel 1951 il dottor Arata Osada raccolse in un libro le testimonianze dei bambini che sopravvissero alla bomba sganciata su Hiroshima il 6 agosto 1945. Il libro fu trasposto per il cinema l’anno seguente, quando il grande sceneggiatore e regista Kaneto Shindo realizzò Hiroshima no ko (I bambini di Hiroshima). Il film non piacque troppo però al sindacato degli insegnanti, l’associazione che lo aveva finanziato, e venne deciso così di provare ancora una volta con qualcosa che fosse più forte … Continua L'articolo «Hiroshima», «Pikadon» e l’inferno dell’atomica proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

