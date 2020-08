**Giappone: Mattarella, ‘stop proliferazione armi o rischio olocausto nucleare’** (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “Il bombardamento atomico di Hiroshima -cui seguì, tre giorni dopo, quello su Nagasaki- di cui oggi ricorre il 75/mo anniversario, vide l’umanità apprendere in pochi secondi l’esistenza di strumenti di autodistruzione totale. Le due città giapponesi sono tutt’oggi un monito costante a mantenere e sviluppare ulteriormente quel sistema di istituzioni ed accordi ‘con le Nazioni unite al centro’ creato dopo la Seconda Guerra Mondiale per garantire a tutti pace e sicurezza durature. L’architettura internazionale per il disarmo e la non proliferazione è una componente importantissima di tale sistema e ogni sua violazione rappresenta un passo verso l’olocausto nucleare”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio ... Leggi su calcioweb.eu

