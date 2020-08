Genoa, è ufficiale: risolto il contratto del ds Marroccu. I dettagli (Di venerdì 7 agosto 2020) E' ufficiale: Francesco Marroccu non è più il direttore sportivo del Genoa. La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: il direttore sportivo del Grifone, Francesco Marroccu, non proseguirà la sua avventura in rossoblù. A renderlo noto è la stessa società ligure che ha ufficializzato il divorzio con il direttore sportivo tramite un comunicato diramato proprio in serata. Si tratta di una risoluzione consensuale avvenuta solo 8 mesi dopo l'approdo del dirigente il Liguria che, con ogni probabilità, verrà sostituito dall'ex Palermo Daniele Faggiano: ormai in uscita dal Parma. Leggi su mediagol

A pochi giorni dalla salvezza conquistata sul campo nell’ultima giornata di campionato, il Genoa e il direttore sportivo Francesco Marroccu comunicano di aver risolto consensualmente il rapporto profe ...

