Erba sparita dal giardino: donna si risveglia e trova la “sorpresa” (Di giovedì 6 agosto 2020) Una donna ha avuto una spiacevole sorpresa quando si è svegliato una mattina: l’Erba sparita dal giardino. La sessantenne è rimasta incredula quando durante il fine settimana ha notato che il suo prato sintetico non ci fosse più. Erba sparita dal giardino: ipotesi di un furto ben fatto Elizabeth, originaria St Helens, che non ha voluto fornire il suo cognome, ha spiegato che il tappeto erboso era stato ben fissato con del nastro adesivo. Su di esso c’erano anche vasi di piante e pietre pesanti. La qual cosa significa che, almeno dal suo punto di vista, non ci sarebbe alcuna possibilità che possa essere stata una folata di vento a portar via l’Erba sintetica. Anzi, Elizabeth crede che debba essere stato ... Leggi su kontrokultura

"Da mesi segnalo la necessità di pulizia della strada Via Borsani (ho telefonato tante volte all'Amiu Bari). È necessario tagliare l'erba oramai alta a bordo marciapiede, pulire i bidoni di raccolta u ...

