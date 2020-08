Daisy Coleman si è suicidata. Raccontò abusi subiti in un doc con Audrie Pott, anche lei morta nel 2012 (Di giovedì 6 agosto 2020) Si è tolta la vita a soli 23 anni Daisy Coleman, attivista e fondatrice di una associazione che difende i teen ager dagli abusi sessuali. Quando aveva 14 anni, la giovane era stata vittima di uno stupro ed aveva affrontato per anni episodi di bullismo online: la sua storia era stata raccontata in un documentario Netflix dal titolo “Audrie e Daisy”.Il documentario ripercorre la storia di Daisy e di un’altra ragazza (Audrie Pott), mostrando come le due, dopo aver subito violenza sessuale, abbiano anche dovuto combattere contro le accuse e la diffidenza della comunità di appartenenza. Audrey è morta suicida poco dopo lo stupro, Daisy invece ha proseguito la sua ... Leggi su huffingtonpost

RaiNews : Quando aveva 14 anni venne violentata da alcuni coetanei - Corriere : Morta suicida a 23 anni Daisy Coleman: aveva raccontato gli abusi in «Audrie & Daisy» - Noe_Urdangaray : RT @HuffPostItalia: Daisy Coleman si è suicidata. Raccontò abusi subiti in un doc con Audrie Pott, anche lei morta nel 2012 - vincenzolambia4 : RT @HuffPostItalia: Daisy Coleman si è suicidata. Raccontò abusi subiti in un doc con Audrie Pott, anche lei morta nel 2012 - HuffPostItalia : Daisy Coleman si è suicidata. Raccontò abusi subiti in un doc con Audrie Pott, anche lei morta nel 2012 -