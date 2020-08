Battesimo non valido con formula “Noi”, lo stabilisce il Papa: molti rischiano di doverlo rifare (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Battesimo impartito usando la formula ‘noi ti battezziamo’ non è valido, è come se non fosse mai stato fatto. Lo ha stabilito la Congregazione per la Dottrina della Fede che contesta abusi liturgici effettuati da sacerdoti. A riportare la notizia qualche ora fa l’Ansa. “Quando il ministro dice ‘Io ti battezzo…’ non parla come un funzionario che svolge un ruolo affidatogli, ma opera ministerialmente come segno-presenza di Cristo”. Dunque tradurre quell’io con “noi”, per voler dare al rito un senso comunitario, di fatto porta il sacramento a non essere valido. Papa Francesco “ha approvato” le indicazioni e “ne ha ordinato la pubblicazione”, come riferisce l’ex Sant’Uffizio. leggi anche ... Leggi su urbanpost

