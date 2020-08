Barcellona-Napoli, arbitra Çakir (che per i blaugrana è quasi un incubo) (Di giovedì 6 agosto 2020) Sarà l’arbitro turco Cüneyt Çakir a dirigere Barcellona-Napoli. Una vecchia conoscenza degli spagnoli, visto che è il direttore di gara che supervisionò alla sonora sconfitta dei blaugrana ad Anfield, contro il Liverpool, in semifinale di Champions, nel 2018. Il Barcellona perse 4-0 e Çakir rappresenta ancora un incubo per gli spagnoli, come ricorda Marca. Che si affretta però anche a rassicurare tutti: “Non tutte le esperienze catalane con il turco sono cattive. Çakir ha anche arbitrato il Barcellona nella finale di Champions 2015 a Berlino, quando fu incoronato campione d’Europa dopo aver sconfitto la Juventus”. L'articolo Barcellona-Napoli, ... Leggi su ilnapolista

sscnapoli : ?? #BarcellonaNapoli sarà diretta dall’arbitro turco Cakir ?? - MondoNapoli : UFFICIALE: Designato l'arbitro di Barcellona-Napoli, sei precedenti con gli azzurri e quella volta con il Real... -… - ArmandoAreniell : Probabili formazioni #Barcellona-#Napoli #ChampionsLeague - sportnotizie24 : #Barcellona-#Napoli, le probabili formazioni: dubbio #Insigne, c'è #Griezmann - Diego31883 : RT @sscnapoli: ?? #BarcellonaNapoli sarà diretta dall’arbitro turco Cakir ?? -