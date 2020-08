Amazon Prime Video: ecco le novità in streaming ad Agosto 2020 (Di giovedì 6 agosto 2020) Agosto 2020 sarà un mese ricco di novità per la piattaforma streaming Amazon Prime Video, con l'arrivo di Bear Grylls, Chemical Hearts e molto altro! Agosto 2020 sarà un mese ricco di novità per Amazon Prime Video che ha appena annunciato l'arrivo nel proprio catalogo di altri attesi titoli, come la docuserie The Last Narc, il nuovo show adrenalinico di Bear Grylls, la serie Chemical Hearts e molto altro ancora. The Last Narc è la nuova provocatoria docuserie in 4 episodi che racconta l'assassinio, il rapimento e l'omicidio, nel 1985, dell'agente della DEA (Drug Enforcement Administration) Enrique "Kiki" Camarena. The Last Narc è la storia di un eroe caduto, ... Leggi su movieplayer

