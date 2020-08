Ufficiale: Turris Abagnale ritorna tra i pali (Di mercoledì 5 agosto 2020) La S.S.Turris Calcio annuncia l’ingaggio del portiere Alessandro Abagnale (classe ’98). Per lui si tratta di un ritorno infatti giovanissimo difese i pali della porta corallina per un anno e mezzo, dal gennaio 2016 al giugno 2017 in serie D. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

NewsTuttoC : UFFICIALE - Turris, nuovo acquisto: tra i pali ritorna Abagnale - Torrechannelit : Turris – Ufficiale il ritorno del portiere Abagnale - Torrechannelit : Turris – Ufficiale: i corallini indicano il Partenio di Avellino per l’iscrizione alla C - RedazioneTvcity : Ufficiale: lo stadio 'Partenio-Lombardi' di Avellino ospiterà la Turris in serie C - - wam_the : Partenio, c’è l’ok per la Turris. Ufficiale anche per la Casertana -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Turris Turris - Ufficiale il ritorno del portiere Abagnale Torrechannel La Turris perfeziona la domanda d’iscrizione al campionato di C

Con due giorni d’anticipo rispetto alla scadenza del 5 agosto 2020, la S.S. Turris Calcio comunica di aver perfezionato – presso gli uffici della Lega Italiana Calcio Professionistico a Firenze – il c ...

Turris, perfezionata l’iscrizione in serie C

Con due giorni d’anticipo rispetto alla scadenza del 5 agosto 2020, la S.S. Turris Calcio comunica di aver perfezionato – presso gli uffici della Lega Italiana Calcio Professionistico a Firenze – il c ...

Con due giorni d’anticipo rispetto alla scadenza del 5 agosto 2020, la S.S. Turris Calcio comunica di aver perfezionato – presso gli uffici della Lega Italiana Calcio Professionistico a Firenze – il c ...Con due giorni d’anticipo rispetto alla scadenza del 5 agosto 2020, la S.S. Turris Calcio comunica di aver perfezionato – presso gli uffici della Lega Italiana Calcio Professionistico a Firenze – il c ...