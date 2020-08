Real Madrid, che intensità in allenamento e Asensio è letale… (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Real Madrid si allena con grande intensità in vista della Champions League contro il Manchester City. Azione veloce conclusa splendidamente da Marco Asensio... Real Madrid, che intensità in allenamento e Asensio è letale… ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

thetrueshade : Qualcuno può controllare se il social media manager dell’Inter sta bene? Al minuto dopo del fischio finale di Cardi… - BrunoVespa : In Spagna, in crisi Covid,in luglio 22000 spettatori per 27 repliche di Traviata nel Teatro Real di Madrid a posti… - ItaSportPress : Real Madrid, che intensità in allenamento e Asensio è letale... - - ansacalciosport : Casillas lascia, Real Madrid 'Sei la nostra storia'. Il saluto del club blanco al portiere che ha vinto più di tutt… - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ??Incontro #Lazio-#RealMadrid nelle prossime ore. Come anticipato nell'esclusiva del 1 Agosto, siamo nelle ore decisive pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Manchester City-Real Madrid dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Iker Casillas dice basta: “La mia carriera é stata un sogno”

Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid e della Nazionale spagnola campione del mondo nel 2010 in Sudafrica, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato dopo 22 stagioni e tanti trionfi, tra cui: 7 ...

Champions League|Barcellona-Napoli: probabili formazioni e dove vederla

Dopo più di cinque mesi torna finalmente la Champions League, che si disputerà nel caldo mese d’agosto con un piccolo mundialito da giocarsi in campo neutro in Portogallo a causa delle restrizione per ...

Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid e della Nazionale spagnola campione del mondo nel 2010 in Sudafrica, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato dopo 22 stagioni e tanti trionfi, tra cui: 7 ...Dopo più di cinque mesi torna finalmente la Champions League, che si disputerà nel caldo mese d’agosto con un piccolo mundialito da giocarsi in campo neutro in Portogallo a causa delle restrizione per ...