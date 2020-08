Morto Sergio Zavoli: l’intellettuale della tv si è spento a 96 anni (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sergio Zavoli, uno dei più grandi intellettuali del piccolo schermo degli italiani, si è spento durante le scorse ore all’età di 96 anni. Nelle scorse è venuto purtroppo a mancare uno dei più grandi intellettuali del piccolo schermo degli italiani: Sergio Zavoli. Lo scrittore e autore si è spento all’età di 96 anni a Roma. … L'articolo Morto Sergio Zavoli: l’intellettuale della tv si è spento a 96 anni è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

mattiafeltri : È morto Sergio Zavoli - RaiCultura : E' morto Sergio Zavoli, giornalista, scrittore e politico italiano. Ha lavorato in RAI dal 1947 e ne è stato presid… - Corriere : È morto Sergio Zavoli, maestro della televisione: aveva 96 anni - n_piera : RT @HuffPostItalia: È morto Sergio Zavoli - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: E' morto Sergio #Zavoli, maestro del #giornalismo televisivo #sergiozavoli #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Sergio

Bene ha fatto, dunque, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a dire che 'non possiamo e non dobbiamo dimenticare' i morti di questa pandemia e soprattutto che è necessario evitare 'di ...è morto Sergio Zavoli 10:17Palermo Cinema City, sul prato del Foro Italico torna il cinema d'autore sotto le stelle 10:17Balestrate chiama a raccolta i turisti: al via la campagna "Visit to Balestrate ...