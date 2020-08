"Matrix è un'allegoria trans", la conferma di Lilly Wachowski (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lilly Wachowski ci aiuta a rileggere l'allegoria alla base della trilogia di Matrix sulla base della sua natura transgender. Lilly Wachowski, co-regista di Matrix, ha confermato che la rivoluzionaria pellicola fantascientifica sarebbe una allegoria trans; un nuovo sguardo sulla pellicola ventuno anni dopo la sua uscita. In una video intervista per Netflix, Lilly Wachowski ha parlato candidamente dell'allegoria insita nella trilogia realizzata con la sorella Lana Wachowski, come lei trans, spiegando: "Sono felice che oggi sia emersa l'intenzione originale. All'epoca il mondo non era pronto." Matrix ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Matrix è "Matrix è un'allegoria trans", la conferma di Lilly Wachowski Movieplayer.it "Matrix è un'allegoria trans", la conferma di Lilly Wachowski

All'epoca il mondo non era pronto." Matrix racconta la storia di Neo (Keanu Reeves), un hacker intrappolato in una versione simulata della realtà riprodotta dalla Matrice. Il cuore del film ...

