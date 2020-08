Inchiesta ospedali Covid in Campania, 4 indagati (Di mercoledì 5 agosto 2020) I reati ipotizzati sono turbativa d'asta e frode in pubbliche forniture per presunte irregolarità nella gara d'appalto del valore di 15 mln di euro Leggi su tg.la7

