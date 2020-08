In Spagna arrivano le serie biopic su Miguel Bosè e sull’attore a luci rosse Nacho Vidal (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nacho Vidal La Spagna si prepara a raccontare due personaggi contemporanei famosi e discussi. In lavorazione infatti le serie biopic dedicate al cantante e attore Miguel Bosè e al p0rnodivo Nacho Vidal. Progetti ambiziosi che metteranno luce sulla vita professionale ma anche privata di due artisti che, nella loro lunga carriera, sono stati oggetto di attenzione da parte di un pubblico traversale e fulcro di diverse controversie capaci di scuotere l’opinione pubblica. Prodotta da Shine Iberia con la collaborazione di Elefantec Global e Legacy Rock Entertainment, la serie su Miguel Bosè ripercorrerà i suoi fasti artistici, cominciati tra la Spagna e ... Leggi su davidemaggio

Covid, a New York pronti i posti di blocco per entrare in città

New York è pronta a installare i check-point all'ingresso della città per controllare gli ingressi e informare i viaggiatori che arrivano da 34 Stati Usa dell'obbligo di quarantena per 14 giorni. I po ...

Coronavirus, Svizzera impone quarantena per chi torna da Spagna

Roma, 5 ago. (askanews) - La Svizzera ha imposto una stretta quarantena per chi rientra dalla Spagna per evitare la diffusione di contagi da coronavirus. Il periodo di 10 giorni di isolamento non si a ...

