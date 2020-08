Grande Fratello Vip, Signorini cerca il colpaccio: nel cast un attore de Il Segreto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo il rifiuto di Can Yaman di Daydreamer al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini non si arrende. Il conduttore, infatti sta pensando ad un piano B che di sicuro accontenterà tantissime sue seguaci. Stiamo parlando di Tristan de “Il Segreto” ovvero l’amatissimo Alex Gadea. Per ora quest’indiscrezione non trova ancora conferma ufficiali ma tutto sembra propendere per il si. Vediamo nei dettagli cosa bolle in pentola. Can Yaman ha detto no al Grande Fratello vip A poche settimane dalla prossima edizione del Grande Fratello Vip, condotto ancora una volta da Alfonso Signorini, già si sta impazzendo per conoscere i concorrenti. L’ultima indiscrezione riguarda Tristan castro de ... Leggi su kontrokultura

reteanimalista : Fa tutto quello che fa il fratello più grande. È tenerissimo - Bentancurismo8 : @floraa93 Cazzo è grande fratello - ostemac : @SilviaTeresa14 @beatrice_tom @ItalianoeRomano Io a Casalino suggerirei di prenotare al prossimo Grande Fratello pe… - _Krackjack : O ma dio boia solo l'Inter sembra la casa del grande Fratello - Mosca_Bianca1 : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 11 (2011): Davide Baroncini e Rosa Baiano si lasciano -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello, è finita per un’amatissima coppia: “La mia è un’estate da single” SoloGossip.it La musica solare, divertente e ballabile di Kid Creole & The Coconuts in “Tropical Gangsters”

E allora di nuovo col fratello Stony Browder nel 1974 mette su una band strana ... È chiaro che vuol fare qualcosa di simile, ma molto più in grande stile. Diventa produttore per la ZE Records, una ...

L'ex gieffina ha finalmente rilasciato delle dichiarazioni, ma qualcosa non torna

Ambra Lombardo, sulle pagine del magazine Nuovo, ha annunciato la rottura con Kikò. Non è la prima volta che la professoressa del Grande Fratello Vip si lascia andare a dichiarazioni che poi, puntualm ...

E allora di nuovo col fratello Stony Browder nel 1974 mette su una band strana ... È chiaro che vuol fare qualcosa di simile, ma molto più in grande stile. Diventa produttore per la ZE Records, una ...Ambra Lombardo, sulle pagine del magazine Nuovo, ha annunciato la rottura con Kikò. Non è la prima volta che la professoressa del Grande Fratello Vip si lascia andare a dichiarazioni che poi, puntualm ...