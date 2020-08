Giorgia Palmas splendida col pancione: la futura neo mamma al mare (Di mercoledì 5 agosto 2020) Giorgia Palmas ha postato uno scatto dolcissimo che la ritrae, al mare, in compagnia del suo Filippo Magnini e del suo prossimo nascituro ancora in grembo. Giorgia Palmas e Filippo Magnini, presto genitori In tempi di digitalizzazione, social e condivisione, tutto viene condiviso sulle piattaforme virtuali. Lo sanno bene anche Giorgia Palmas e Filippo Magnini … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Palmas Giorgia Palmas e Filippo Magnini in vacanza con il cane polpetta www.amoreaquattrozampe.it Giorgia Palmas pronta per il parto si prepara a diventare mamma bis (Foto)

Quanto manca al parto di Giorgia Palmas? Era il 15 maggio e con un gran pancione la showgirl sarda annunciava la sua seconda gravidanza e che Filippo Magnini stava per diventare papà per la prima volt ...

Estate 2020, le star in vacanza con la famiglia e i bambini

Tante sono anche le mamme con il pancione: mentre la top model siciliana Eva Riccobono ha appena partorito la sua secondogenita Livia, frutto dell’amore con il deejay e produttore Matteo Ceccarini, in ...

