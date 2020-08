Ellen Fokkema, la calciatrice olandese che giocherà con i maschi in prima squadra (Di mercoledì 5 agosto 2020) La 19enne Ellen Fokkema sarà la prima calciatrice olandese a giocare in prima squadra con i maschi. La federazione di calcio ha dato il via libera al VV Foarut, club di quarta divisione, per l’integrazione della ragazza all’interno della sua formazione maschile. Fino a oggi in Olanda alle ragazze era permesso giocare in squadre maschili soltanto a livello giovanile fino ai 18 anni di età. Questa decisione però è il primo step di un progetto che la federazione ha intenzione di “monitorare” in vista di future possibili modifiche al regolamento. “E’ fantastico, una sfida entusiasmante. Gioco con questi ragazzi da quando avevo 5 anni, perché non dovrei ... Leggi su ilfattoquotidiano

