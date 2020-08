Cos’è il nitrato di ammonio (Di mercoledì 5 agosto 2020) Cos’è e per cosa viene usato il nitrato di ammonio, che ha causato il disastro di Beirut, che ha portato alla morte di più di cento persone. Il disastro di Beirut è stato causato dall’esplosione di migliaia di tonnellate di nitrato di ammonio. Starà agli inquirenti capire cosa abbia causato l’esplosione e perché a distanza di anni materiale così pericoloso si trovasse ancora in un deposito nei pressi della zona portuale. Intanto possiamo provare a capire l’entità del disastro, che ha spinto le autorità a consigliare ai residenti di abbandonare la città per la presenza di sostanze tossiche nell’aria. Di seguito un video con alcune immagini della violenta esplosione Cos’è il nitrato di ... Leggi su newsmondo

