Coronavirus: in Piemonte 2 decessi E 21 contagi, 35 guariti e calano i ricoveri (Di mercoledì 5 agosto 2020) TORINO Sono due i decessi di persone positive al Coronavirus e 21 i nuovi contagi, di cui 12 asintomatici e 5 importati, nelle ultime 24 ore in Piemonte. Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che ... Leggi su gazzettadalba

