Chiede la distanza di sicurezza per il figlio malato: aggredita in spiaggia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una mamma che aveva chiesto il rispetto del distanziamento sociale in spiaggia per il figlio reduce da un trapianto è stata insultata da due turiste. Ha chiesto che fossero mantenere le distanze di sicurezza anti-Coronavirus in spiaggia per tutelare la salute del figlio malato e reduce da un trapianto, ma per tutta risposta è stata … Leggi su viagginews

giusepp28331069 : RT @PieraBelfanti: Meno male ch i vicini hanno preso le loro difese... Chiede distanza per il figlio malato, aggredita in spiaggia: 'Tieni… - EmmoTwIt : RT @IlReverendo71: Chiede distanza per il figlio malato, aggredita in spiaggia: “Tienilo a casa. Il #Covid non esiste”. Ma quanto cazzo ne… - TIZIANAPOESIA : Chiede distanza per il figlio malato, aggredita da due turiste: 'Il Covid non esiste, tienilo a casa' - Dilulape : 'Sarebbe da pazzi rottamare centinaia di migliaia di banchi in nome dell’emergenza che, provvisoriamente, chiede al… - fefebaraonda : RT @IlReverendo71: Chiede distanza per il figlio malato, aggredita in spiaggia: “Tienilo a casa. Il #Covid non esiste”. Ma quanto cazzo ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiede distanza Coronavirus trasporti marittimi: resta in vigore l'ordinanza regionale Vesuvio Live Madre e figlio scomparsi sulla Messina-Palermo, proseguono le ricerche

Ancora nessuna traccia di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele, scomparsi nel nulla dopo un incidente sull'A20 Messina-Palermo. E mentre proseguono le ricerche, il marito Daniele Mondello rivela che ...

Chiede le distanze in spiaggia per il figlio trapiantato, mamma aggredita da due turiste: «Il covid non esiste»

Chiede di mantenere le distanze di sicurezza per il figlio malato e viene aggredita. Una mamma è stata aggredita, verbalmente, da due turiste e della costa apuana, in Toscana, dopo aver chiesto di ...

Ancora nessuna traccia di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele, scomparsi nel nulla dopo un incidente sull'A20 Messina-Palermo. E mentre proseguono le ricerche, il marito Daniele Mondello rivela che ...Chiede di mantenere le distanze di sicurezza per il figlio malato e viene aggredita. Una mamma è stata aggredita, verbalmente, da due turiste e della costa apuana, in Toscana, dopo aver chiesto di ...