Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, brutta lite prima di separarsi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sembra che la relazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sia in crisi. I due hanno fatto vacanze separate. Tira aria di crisi su una delle coppie più chiacchierate d’Italia. Sembra infatti che la relazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nata ai tempi del Grande Fratello VIP 2017, stia vivendo un periodo difficile. I due non pubblicano più foto insieme da giorni e ultimamente non sono più comparsi in pubblico insieme. Le voci sulla crisi di coppia sono alimentate anche dalla scelta dei due di trascorrere un periodo di tempo separati. Sembra che la coppia abbia litigato a causa delle nuove amicizie di Ignazio, tra cui Flavio Briatore e la conduttrice Mara Venier. La Rodriguez ... Leggi su bloglive

