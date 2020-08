Beirut, ospedali al collasso dopo l’esplosione: feriti curati nei corridoi e nei parcheggi: “Una catastrofe” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tre ospedali di Beirut sono stati “completamente distrutti” e altri due “parzialmente distrutti” dalle devastanti esplosioni di ieri nella capitale libanese. Lo ha confermato ad al-Jazeera Mirna Doumit, presidente dell’Ordine degli infermieri di Beirut. “Abbiamo dovuto trasferire i pazienti in altri ospedali – ha detto – Altri due ospedali sono parzialmente distrutti. E’ una catastrofe”. Come testimoniano le immagini di un video postato su twitter, gli ospedali rimasti in funzione, sono letteralmente al collasso: la gente viene medicata nei corridoi e, in alcuni casi, addirittura nei parcheggi. Al Arabiya racconta di medici e paramedici impegnati a liberare le strade di accesso ... Leggi su ilfattoquotidiano

MSF_ITALIA : Dopo l’esplosione avvenuta ieri a #Beirut (Libano), i nostri team già presenti nel paese si sono attivati per suppo… - SaveChildrenIT : Gli ospedali di #Beirut riferiscono che non sono in grado di curare altre vittime, poiché centinaia di letti si son… - fanpage : #Beirut, tre ospedali sono andati completamente distrutti #Libano - CinqueColonne : Beirut: l’enorme esplosione nella capitale libanese ha devastato le comunità nel raggio di 10 km. Intere strade son… - clikservernet : Beirut, ospedali al collasso dopo l’esplosione: feriti curati nei corridoi e nei parcheggi: “Una catastrofe” -