Auto finisce in scarpata per 30 metri: morto uomo di 45 anni (Di mercoledì 5 agosto 2020) La tragedia è avvenuta nella notte, a Cantagallo, in provincia di Prato. Un ex consigliere comunale avrebbe perso il controllo dell’Auto, finita nel vuoto per una trentina di metri. Così avrebbe perso la vita Elenio Pacini, 45 anni. Altri tre i feriti. A Cantagallo, in provincia di Prato, ha avuto luogo il terribile incidente nella … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MatteoDaRe : RT @Gazzettino: Fa retromarcia finisce con l'auto nel burrone: sopravvissuta a un volo di 50 metri - HTO_tv : RT @vvfveneto: #5agosto 6:15 #Vicenza, auto finisce cappottata nel torrente Orolo in strada di Lobia: il conducente muore, la passeggera r… - SilvanoSalviato : RT @vvfveneto: #5agosto 6:15 #Vicenza, auto finisce cappottata nel torrente Orolo in strada di Lobia: il conducente muore, la passeggera r… - vvfveneto : #5agosto 6:15 #Vicenza, auto finisce cappottata nel torrente Orolo in strada di Lobia: il conducente muore, la pas… - RoccoColombo2 : Lite in strada tra due donne per l’auto finisce nel sangue a Marina di Camerota. Ferita una vigilessa -

Ultime Notizie dalla rete : Auto finisce Tragico incidente nella notte, auto finisce nella scarpata. Muore un uomo di 45 anni LA NAZIONE Guida l'auto senza assicurazione e senza aver mai preso la patente: fermato e multato

I controlli lungo l'A23 della Polizia stradale: nel primo weekend di agosto sono stati controllati 498 veicoli. 241 sono state le infrazioni complessivamente elevate e 553 i punti decurtati GEMONA DEL ...

Famiglia Reale distrutta: “E’ finito in disgrazie” | pronto all’esilio

L’esilio di Juan Carlos I di Spagna e la decisione di Felipe La scoperta di questo “tesoretto” di Juan Carlos ha fatto davvero infuriare il figlio Felipe che scelte di auto-diseredarsi da qualsiasi ...

I controlli lungo l'A23 della Polizia stradale: nel primo weekend di agosto sono stati controllati 498 veicoli. 241 sono state le infrazioni complessivamente elevate e 553 i punti decurtati GEMONA DEL ...L’esilio di Juan Carlos I di Spagna e la decisione di Felipe La scoperta di questo “tesoretto” di Juan Carlos ha fatto davvero infuriare il figlio Felipe che scelte di auto-diseredarsi da qualsiasi ...