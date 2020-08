Uomini e Donne, Aurora Tropea truffata da un Cavaliere: “Ruba i soldi alle persone” (Di martedì 4 agosto 2020) Vittima di una spiacevole disavventura è una delle Dame del Trono Over di Uomini e Donne. Si tratta di Aurora Tropea che, tramite delle IG Stories, ha rivelato di essere stata truffata da un Cavaliere. Decidendo di non rivelare il nome, la donna ha raccontato questo brutto episodio. “Ruba i soldi alle persone” – Da quanto … L'articolo Uomini e Donne, Aurora Tropea truffata da un Cavaliere: “Ruba i soldi alle persone” Leggi su dailynews24

