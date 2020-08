Ultras Last Banner, Cassazione conferma obbligo di firma per 10 anni (Di martedì 4 agosto 2020) Per la Cassazione è legittimo l’obbligo di firma per dieci anni anche se si riferisce a episodi risalenti a prima del “Decreto sicurezza bis” del 2019. Così la suprema corte respinge il ricorso presentato da uno degli Ultras della Juventus che nel settembre dello scorso anno, a margine dell’inchiesta Last Banner su presunti ricatti alla società bianconera, furono destinatari del provvedimento, che stabiliva appunto l’obbligo di firma per 10 anni, del questore Giuseppe De Matteis. Il tribunale di Torino stesso aveva convalidato la misura cautelare, ma per la difesa invece non si sarebbe potuto chiedere più di otto anni. La ... Leggi su nuovasocieta

Ultime Notizie dalla rete : Ultras Last Ultras Last Banner, Cassazione conferma obbligo di firma per 10 anni Nuova Società Ultras Juve: anche un biellese di 45 anni fra i rinviati a giudizio

C'è anche un biellese tra i dodici ultrà della Juventus rinviati a giudizio per l'inchiesta «Last Banner», che riguarda il tentativo dei capi della curva bianconera di ricattare la società nel corso d ...

C'è anche un biellese tra i dodici ultrà della Juventus rinviati a giudizio per l'inchiesta «Last Banner», che riguarda il tentativo dei capi della curva bianconera di ricattare la società nel corso d ...