Tmw - Proposto lo scambio Lasagna-Petagna: rifiuto dell'Udinese sulla formula (Di martedì 4 agosto 2020) Secondo quanto ha riferito Tuttomercatoweb, il Napoli ha Proposto uno scambio di prestiti tra Andrea Petagna, centravanti che nelle ultime due stagioni ha giocato alla SPAL, e Kevin Lasagna, attaccante dell'Udinese che Giuntoli ha già ... Leggi su tuttonapoli

TuttoMercatoWeb : TMW - Contatto per Rafael Leao del Milan con la Juventus: proposto da Mendes - tuttonapoli : TMW - Proposto lo scambio Lasagna-Petagna: rifiuto dell'Udinese, vuole cash - germanocassese : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Contatto per Rafael Leao del Milan con la Juventus: proposto da Mendes - lpasquarelli96 : @Astrocolo - hbk_89 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Contatto per Rafael Leao del Milan con la Juventus: proposto da Mendes -