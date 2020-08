Serie A da record: 1.154 gol segnati spinti dai rigori (Di martedì 4 agosto 2020) 1.154. È il nuovo record di gol segnati in una singola stagione di Serie A negli ultimi settant’anni. Non si tratta però di un’eccezione, negli ultimi quattro campionati infatti è stata sempre sfondata quota mille reti. Nel campionato appena concluso si è registrata una media di 3 reti a partita, quasi il doppio del record … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

OptaPaolo : 21 - La #Juventus 2019/20 è la squadra Campione d’Italia che ha perso più punti da situazione di vantaggio nella st… - OfficialSSLazio : ?? Non solo la Scarpa d'oro: @ciroimmobile eguaglia anche il record di gol in un singolo campionato di @SerieA ??… - giomalago : Con i #goal ha coronato un sogno, con i record ha scritto la storia. Complimenti a #Immobile, 3° italiano a vincere… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Serie A da record: 1.154 gol segnati spinti dai rigori - Salvamarga88 : RT @CalcioFinanza: Serie A da record: 1.154 gol segnati spinti dai rigori -

Ultime Notizie dalla rete : Serie record

Nel ’78, dopo una serie di stagioni mediocri ... ma in quel dolore ti può far sorridere e giustificare il tifo per essa, segnò l’ennesimo record. Nel 1980 affrontò l’Arsenal in finale di FA Cup, ...Dopo l’impresa compiuta dal torrese Ciro Immobile (record di gol in campionato al pari di Higuain, capocannoniere della Serie A e Scarpa d’Oro 2020), il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione ha ...