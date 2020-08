Ragazza uccisa da un proiettile vagante mentre porta a spasso il cane: Stoccolma sotto choc (Di martedì 4 agosto 2020) Stava portando a spasso il cane nel quartiere di Botkyrka, a Stoccolma, quando è stata uccisa mentre si trovava davanti a un benzinaio. Adriana Ostrowska aveva dodici anni ed è stata colpita da un proiettile vagante, sparato da una macchina in corsa. Increduli gli abitanti della capitale della Svezia. È stata subito aperta un’indagine e secondo la polizia potrebbe trattarsi di un regolamento di conti tra gang rivali. sotto interrogatorio il guidatore di un’auto bianca che sostava vicino al luogo dove Adriana è stata uccisa. Per il momento nessun arresto. “Disgustato” per quanto accaduto: così si è definito il ministro della Giustizia svedese Morgan ... Leggi su ilfattoquotidiano

