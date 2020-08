Quagliarella guarda avanti: “200 volte Sampdoria. E la storia continua…” (Di martedì 4 agosto 2020) Ha atteso qualche ora dopo l'ultimo match di campionato, forse per riprendersi anche dall'errore dal dischetto, ma Fabio Quagliarella si è goduto sicuramente le 200 presenze in maglia Sampdoria. Una salvezza importante con i blucerchiati ottenuta, alla fine dei conti, in modo anche piuttosto sereno se si pensa a come la squadra di Genova aveva iniziato la stagione; e una serie di risultati non male dopo il lockdown.L'attaccante è riuscito così a scrivere il numero 200 nella storia personale e del club ed è stato celebrato dalla stessa società che ne ha ricordato i momenti migliori. Il centravanti, dal canto suo, ha ringraziato tutto l'ambiente e si è già proiettato al futuro.Quagliarella: "200 volte Sampdoria. E la ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Quagliarella guarda avanti: '200 volte Sampdoria. E la storia continua...' - - Fiorentinanews : Quagliarella sbaglia un rigore, Torregrossa no: al Rigamonti finisce in pareggio Guarda la NUOVA CLASSIFICA della S… -

Ultime Notizie dalla rete : Quagliarella guarda Quagliarella guarda avanti: “200 volte Sampdoria. E la storia continua…” ItaSportPress Porte aperte in Serie A. L'Italia del catenaccio si è ritrovata indifesa

Se guardiamo ai maggiori campionati europei ... Ibrahimovic e Ribery questa stagione, Quagliarella la scorsa, e anche per calciatori in esubero da campionati più competitivi come la Premier, che ...

Serie A, 38ª giornata: risultati, marcatori e tabellini

La Roma espugna lo Stadium, vincono Napoli, Inter e Milan, Genoa salvo, Lecce in B. Ok Fiorentina e Udinese, Bologna-Torino e Brescia-Samp in parità.

Se guardiamo ai maggiori campionati europei ... Ibrahimovic e Ribery questa stagione, Quagliarella la scorsa, e anche per calciatori in esubero da campionati più competitivi come la Premier, che ...La Roma espugna lo Stadium, vincono Napoli, Inter e Milan, Genoa salvo, Lecce in B. Ok Fiorentina e Udinese, Bologna-Torino e Brescia-Samp in parità.