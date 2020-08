PRIMI, STRAORDINARI, PLAYOFF NEROVERDI IN SERIE BKT: CALENDARIO E REGOLAMENTO (Di martedì 4 agosto 2020) Il Pordenone Calcio si appresta a disputare i suoi PRIMI, STRAORDINARI, PLAYOFF della SERIE BKT, nella stagione dell’esordio assoluto nella Cadetteria. Il percorso, considerato l’altrettanto STRAORDINARIo quarto posto della regular season, inizierà in semifinale. La squadra neroverde debutterà domenica 9 agosto in casa del Cittadella oppure del Frosinone, che si affronteranno nel turno preliminare (gara secca). Già qualificato alla semifinale è anche lo Spezia, che sfiderà il ChievoVerona oppure l’Empoli. Il programma delle gare PLAYOFF (tutte con calcio d’inizio alle 21:00): TURNO PRELIMINARE martedì 4 agosto: ChievoVerona – Empoli mercoledì 5 agosto: Cittadella – Frosinone Si qualificano le vincenti ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : PRIMI STRAORDINARI Emergenza Coronavirus, arrivano i primi contributi straordinari per il pagamento dell'affitto Valdarnopost FCA avvia a Mirafiori e Pratola Serra attività per la produzione di mascherine chirurgiche

Le prime quattro macchine industriali sono arrivate presso l’officina 63 del comprensorio di Mirafiori e nei prossimi giorni saranno allestiti i primi processi produttivi ... saranno utilizzati dal ...

Casa Bruschi, per la vigilia di San Donato serata straordinaria tra arte, musica, brindisi

Arezzo, 4 agosto 2020– Giovedì 6 agosto la Fondazione Bruschi, amministrata da UBI Banca, propone una serata di apertura straordinaria con visita guidata, musica e buon vino nel suggestivo scenario de ...

