Pistoia, scontro tra due auto: ci sono feriti (Di martedì 4 agosto 2020) I vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti per un incidente stradale in località Nespolo , in via Toscana, incrocio con via degli Oleandri,. Arrivato sul posto il personale dei vigili ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Pistoia scontro Pistoia, scontro tra due auto: ci sono feriti LA NAZIONE Pistoia, scontro tra due auto: ci sono feriti

Pistoia, 4 agosto 2020 - I vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti per un incidente stradale in località Nespolo (in via Toscana, incrocio con via degli Oleandri). Arrivato sul posto ...

Bici contro camion a Pistoia, perde la vita un 79enne

Un 79enne, B.R. le iniziali, è morto dopo lo scontro, a bordo della sua bici, con un autocarro. È accaduto alle 9 circa a Pistoia, sulla sp17 all'incrocio con via Pieve a Celle, non lontano dallo zoo.

Pistoia, 4 agosto 2020 - I vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti per un incidente stradale in località Nespolo (in via Toscana, incrocio con via degli Oleandri). Arrivato sul posto ...Un 79enne, B.R. le iniziali, è morto dopo lo scontro, a bordo della sua bici, con un autocarro. È accaduto alle 9 circa a Pistoia, sulla sp17 all'incrocio con via Pieve a Celle, non lontano dallo zoo.