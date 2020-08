Pierluigi Diaco spiazza Katia Ricciarelli a Io e Te: 'So che hai un flirt con una persona del programma'. Lei reagisce così (Di martedì 4 agosto 2020) spiazza arelli a : ' So che hai un flirt con una persona del programma '. Lei reagisce così. Da qualche giorno il conduttore del salotto di Rai1 provoca bonariamente la sua compagna di avventura ... Leggi su leggo

infoitcultura : Pierluigi Diaco spiazza Katia Ricciarelli a Io e Te: «So che hai un flirt con una persona del programma». Lei reagi… - infoitcultura : Pierluigi Diaco smaschera Katia Ricciarelli ad 'Io e Te': ''E' nata una coppia'' - zazoomblog : Pierluigi Diaco parla della sua malattia il racconto in diretta: commozione a Io e Te - #Pierluigi #Diaco #parla… - zazoomblog : “Un male…”. Pierluigi Diaco lo confessa in diretta per la prima volta. E in studio cala la commozione - #male…”.… - polpettaxamica : Pierluigi Diaco ha eliminato anche il suo account twitter, io vorrei spedirgli una lettera. Qualcuno conosce il suo indirizzo? -