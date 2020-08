Ogni Mattina, Vittorio Sgarbi sbotta in diretta: “Sei un conduttore del ca**o?, gelo in studio (Di martedì 4 agosto 2020) L’estate di Adriana Volpe è cominciata con la nuova avventura negli studi di Tv8 al fianco di Alessio Viola per la conduzione del nuovo programma ‘Ogni Mattina’. Dopo alcune difficoltà iniziali, la trasmissione non ha superato ancora l’1% di share; ma nonostante ciò Adriana ha sempre dichiarato di sentirsi comunque serena e a casa negli studi dell’attuale rete. Dalle ultime indiscrezioni e secondo il portale web Dagospia, ‘Ogni Mattina’ rischierebbe la cancellazione, motivo per cui ultimamente vengono ospitati personaggi più famosi. Resta il fatto che, nonostante il programma non dia segni di miglioramento, a Settembre continuerà la sua programmazione in quanto una trasmissione con quella fascia oraria, ha bisogno di tempo per insistere. E a ... Leggi su velvetgossip

