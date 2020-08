Microsoft: Xbox Series X pieno supporto al controller di Xbox One (Di martedì 4 agosto 2020) Con un post su Twitter,Microsoft ha ricordato al mondo del gaming che Xbox Series X sarà totalmente compatibile con il controller di Xbox One. Una chiara frecciata a Sony Sony ha recentemente confermato che il controller DualShock 4 funzionerà solo con i giochi PS4 su PS5. Naturalmente, Microsoft ha colto la palla al balzo per ricordare ai consumatori che Xbox Series X sarà totalmente retrocompatibile con tutti i controller Xbox One, in qualsiasi titolo. Andiamo a vedere nel dettaglio le parole del colosso di Redmond. Xbox Series X sarà totalmente ... Leggi su tuttotek

leganerd : Xbox Game Pass: il rework del logo non cambierà il nome del servizio ? - xDr4g0nx : RT @InstantGamingIT: Microsoft rivela il nuovo Xbox Store - InstantGamingIT : Microsoft rivela il nuovo Xbox Store - LucasiZero : Microsoft Elite Serie 2 Mando Wireless Negro para Xbox One/PC 486,83€ Menudo chollo ???? - Multiplayerit : Xbox Game Pass si chiama ancora così, ha solo cambiato il logo conferma Microsoft -