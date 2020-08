Libano, forte esplosione a Beirut: “Decine di feriti” (Di martedì 4 agosto 2020) Libano, 4 ago. (Adnkronos) – Una potente esplosione ha scosso Beirut. Come mostrano alcune immagini televisive una densa colonna di fumo si alza dalla zona del porto della capitale libanese. In attesa di un bilancio più preciso della forte esplosione avvenuta a Beirut, la Croce Rossa libanese ha riferito che vi sarebbero decine di feriti, alcuni dei quali sepolti sotto le macerie. La deflagrazione, avvenuta nella zona del porto, è stata avvertita in tutta la capitale libanese, provocando scene di panico tra i cittadini. A causare la potente esplosione sarebbe stato un incendio in un magazzino di fuochi d’artificio. E’ quanto riporta l’agenzia di Stato libanese, citata dalla Cnn. Molti gli edifici danneggiati. Tra questi, ... Leggi su calcioweb.eu

