Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Getafe (Di martedì 4 agosto 2020) Domani alle 21,00 a Gelsenkirchen, Inter e Getafe scenderanno in campo per gli ottavi di Europa League. Dopo lo sfogo di Bergamo, Antonio Conte è pronto a fare bella figura in Europa con i nerazzurri. L’Inter dovrebbe schierarsi con il 3-4-1-2 con Godin, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. Sugli esterni agiranno Candreva e Young. In mediana spazio a Brozovic e Barella. Il grande dubbio è Eriksen: se non dovesse giocare il danese, sarebbe pronto Borja Valero. Avanti Lukaku e Lautaro Martinez. Intanto il tecnico salentino può sorridere: recupera Sensi, che partirà dalla panchina. Una gara che nasconde tante insidie: il Getafe è una squadra impegnativa ed ostica. Gli uomini di Bordalas hanno avuto un pessimo rendimento dopo il lockdown: gli spagnoli sono passati da una ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle Riforma Pensioni ultimissime: cosa succede nel 2022 quando finirà quota 100? Pensioni Per Tutti CRONACA METEO. MARTEDÌ VORTICE FRESCO SULL'ITALIA, forti temporali, NUBIFRAGI, ESONDAZIONI. Torna la NEVE sulle Alpi. I dettagli

AGGIORNAMENTO ORE 20 - TEMPORALI RAGGIUNGONO IL SUD ITALIA sul nord della Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Un nubifragio ha colpito Potenza dove si segnalano allagamenti dei sottopassi con auto ...

MERCATO: le ultime su Emanuele Cicerelli

"Ci vediamo presto" scrive Emanuele Cicerelli sui social, lasciando intendere che il suo futuro sarà ancora a tinte granata. Tutto mentre su facebook pubblica una bella foto che lo ritrae con la magli ...

