La preside Carla Alfano va in pensione: «La mia guerra ai pusher del Virgilio» (Di martedì 4 agosto 2020) «È come lasciare il comando di una nave durante una tempesta». La preside Carla Alfano il dolore dell?addio, dopo quasi 45 anni di scuola a Roma, l?aveva messo in... Leggi su ilmessaggero

Ultime Notizie dalla rete : preside Carla La preside Carla Alfano va in pensione: «La mia guerra ai pusher del Virgilio» Il Messaggero La preside Carla Alfano va in pensione: «La mia guerra ai pusher del Virgilio»

«È come lasciare il comando di una nave durante una tempesta». La preside Carla Alfano il dolore dell’addio, dopo quasi 45 anni di scuola a Roma, l’aveva messo in conto. Ma adesso va via con una pena ...

Torino, arrestata Carla Tubeuf, l’ultima anarchica dell’Asilo. Era latitante da 536 giorni

La latitanza di Carla Tubeuf, la «primula rossa» del gruppo anarchico dell’Asilo occupato di via Alessandria, è durata 536 giorni. Gli investigatori della Digos la cercavano dal 7 febbraio del 2019, q ...

«È come lasciare il comando di una nave durante una tempesta». La preside Carla Alfano il dolore dell’addio, dopo quasi 45 anni di scuola a Roma, l’aveva messo in conto. Ma adesso va via con una pena ...La latitanza di Carla Tubeuf, la «primula rossa» del gruppo anarchico dell’Asilo occupato di via Alessandria, è durata 536 giorni. Gli investigatori della Digos la cercavano dal 7 febbraio del 2019, q ...