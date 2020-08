Ibrahimovic al Leeds? Messaggio criptico dello svedese – FOTO (Di martedì 4 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic ha lanciato un Messaggio social che ha spaventato i tifosi del Milan. E acceso quelli del Leeds – FOTO Un’immagine criptica postata come Stories su Instagram fa sperare i tifosi del Leeds. Zlatan Ibrahimovic ha scritto “Next destination” in un video ritraente un suo viaggio in barca probabilmente in compagnia del suo procuratore Mino Raiola. Ibra è infatti a Montecarlo per discutere il proprio futuro con il noto agente, ma a dare una versione del Messaggio social lanciato da Zlatan è LeedsLive, giornale vicino al club inglese, che ha parlato di contatti avviati tra Marcelo Bielsa e il centravanti svedese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Dopo 16 anni di calvario, il Leeds United sarà nuovamente tra i protagonisti della Premier League. Sotto la guida di Marcelo Bielsa i Peacocks sono tornati nella massima serie e stanno già pianificand ...

Dopo 16 anni, il Leeds è di nuovo in premier: i Peacocks tra presente e futuro

