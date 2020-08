Coronavirus, in Friuli si indaga per sospetta frode sulle forniture delle mascherine. “In corso accertamenti su qualità e prezzi” (Di martedì 4 agosto 2020) UDINE – Dopo mesi di indiscrezioni, esposti di ditte private escluse, denunce di consiglieri regionali 5 stelle e anticipazioni di alcuni blogger locali, come Leopost e Ilperbenista, arriva dal procuratore di Udine, Antonio De Nicolo, la conferma che anche in Friuli esiste un’inchiesta sulla fornitura di mascherine nel pieno dell’emergenza Coronavirus. Anzi, si tratta di una serie di fascicoli, che riguardano filoni diversi. Al momento non ci sono indagati, ma è evidente la direzione verso cui puntano gli accertamenti, visto che a occuparsi dell’approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale sono state la Protezione civile friulana, coordinata dalla Regione, le aziende ospedaliere e i Comuni. Il reato ipotizzato è quello di frode nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano

