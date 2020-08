Via Zampieri, picchia un ragazzo e ferisce il padre con un coccio di bottiglia: arrestato (Di lunedì 3 agosto 2020) Dimesso dall'ospedale, torna e aggredisce operatore con calci e pugni 12 July 2020 Allo 'sportello sociale' con la spranga di ferro: minacce e pc distrutto 16 July 2020 Dovrà rispondere di una sfilza ... Leggi su bolognatoday

Prima aveva chiesto a un giovane di comprargli la droga, al suo rifiuto lo aveva picchiato. Poi nel cuore della notte, dopo nuove minacce, si era presentato sotto la sua abitazione, sfondando il porto ...

BOLOGNA - Ha colpito a bottigliate in testa e sul mento il padre 50enne di un coetaneo, dicendogli "Ti sparo in bocca, tanto non ho paura dei Carabinieri". Il 50enne è finito in ospedale. E' successo ...

