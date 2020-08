US Open, anche Zverev in dubbio (Di lunedì 3 agosto 2020) Il numero sette al mondo, uno dei giovani di maggior talento del circuito ATP, è ancora indeciso riguardo la sua partecipazione agli Us Open. «Se non mi sentirò al sicuro, non ci andrò. Sono giovane e per me è meno pericoloso, ma la mia squadra non è così giovane e la decisione verrà presa insieme a loro. Dipenderà da come si svilupperà la situazione nel prossimo futuro. Se il numero dei casi aumenterà troppo, prenderemo in considerazione la possibilità di non andare», ha affermato il Alexander Zverev. anche se iscritto all’ATP Masters 1000 di Cincinnati e agli US Open, dunque, Sascha non sa ancora se si recherà o meno a New York nelle prossime settimane. «Guardando giocatori come Grigor Dimitrov, se ... Leggi su sport.periodicodaily

