Ufficiale | ecco la data d’inizio della Serie A 2020 21

La Serie A 2020/21 partirà ufficialmente il 19 settembre 2020. È questa la data scelta dalla Lega Serie A al termine del Consiglio di Lega riunitosi oggi. Slitta quindi di una settimana l'inizio del prossimo campionato rispetto alla prima data ipotizzata del 12 settembre. "Il Consiglio di Lega riunitosi oggi alle 19.00 ha deliberato all'unanimità …

Il giorno dopo l’ultima fatica in campionato, Simone Inzaghi, l’ha passato guardando l’immensità di Roma. Una giornata di relax sul roof top dell’Hotel Hilton. Insieme a sua moglie Gaia. Vista mozzafi ...

Europa League, ufficiale la lista scelta da Fonseca

Con l’amaro in bocca per la conclusione della vicenda Smalling – che comunque continua ad allenarsi con i compagni -, la Roma è pronta a partire verso l’avventura in Europa League. La prima insidia su ...

